Orquesta Estados Unidos nuevas artimañas contra Cuba (+ Fotos)

“Hemos sabido, por diversas fuentes, que el gobierno de los Estados Unidos ha venido realizando intensos esfuerzos y ejerciendo presiones sobre los países de la región para tratar de excluir a Cuba de la IX Cumbre de las Américas”, denunció, este lunes, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, a la vez que condenó la negociación de un documento sobre salud, que ignora la realidad latinoamericana.

El canciller cubano, en comparecencia ante la prensa nacional y extranjera, subrayó que Washington engaña a la opinión pública sobre las invitaciones a esa cita, prevista para celebrarse en la ciudad de Los Ángeles, del 8 al 10 de junio próximo.

“Un eje principal del evento será la salud. Debo informar, en ese sentido, que se negocia de forma opaca, con bastantes elementos neoliberales y con muchas carencias con respecto a las necesidades reales de los pueblos, un plan de acción en salud y de resiliencia de las Américas hasta el año 2030”, señaló.

Rodríguez Parrilla destacó que esos acuerdos se sostienen con la exclusión de Cuba y de otros estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud que participan en esos procesos.

“Cuba, de manera modesta pero altruista y persistente, ha brindado la cooperación internacional en materia salud reconocida a escala mundial”, apuntó.

We reject the attempts of the #UnitedStates, which has not responded to the universal claim to put and end of the blockade, to impose now its unilateral, inhumane and failed policy in a regional forum.

