Dominan Vegueros clásico occidental del béisbol cubano

Apoyados en el cuadrangular 150 en Series Nacionales del veterano William Saavedra y un grand slam de Yanciel Ajete, los Vegueros de Pinar del Río vencieron por segunda jornada consecutiva a los Leones de Industriales, esta vez 7×3, y se llevaron tres juegos por dos la serie particular.



En el estadio Latinoamericano, los visitantes marcaron la primera carrera en el segundo capítulo, cuando el designado Saavedra botó la pelota por la banda izquierda ante los envíos de Elder Nodal, quien en su primera apertura de la temporada cargó con la derrota.



El cuarto madero de los Verdes, que produjo de 21-11 frente al pitcheo de los Leones en los cinco juegos, llegó con este jonrón a 16 en la campaña y a 150 en su exitosa carrera por los diamantes beisboleros del país.



El derecho Nodal abandonó el montículo en el cuarto cuando el propio Saavedra le abrió la entrada con doble por el bosque derecho. En su rescate vino el diestro Andy Vargas, quien esta vez fue castigado y en seis entradas aceptó cinco limpias.



El mejor relevo de los Azules en toda la serie inició su faena con pelotazo a Reinier León y luego del hit por primera de Lázaro Emilio Blanco soportó el vuelacercas de Ajete, su primero de la temporada.



Vargas permitió otro par de anotaciones en el séptimo y noveno episodios, en tanto sus compañeros lograron descontar dos en el quinto ante el experimentado Yosvani Torres y una más en el séptimo, pero fueron contenidos por el cerrador Reiandis González.



El derecho Torres tiró seis completas con tres limpias, siete hits, tres boletos y tres ponches, mientras que el relevista González en tres innings de actuación retiró a nueve de los 10 bateadores enfrentados.



Los Leones solo pudieron pegarle un hit en toque de bola del torpedero Roberto Acevedo, el mejor bateador de los Azules en el choque, de 4-3, con un boleto.



Con la derrota de este jueves, Industriales pierde la serie particular de cinco juegos ante los Vegueros y suman seis los compromisos que han cedido durante la fase regular, todos ante equipos en zona de clasificación a los play off.



Con Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Holguín, Granma y Pinar del Río, en todos los casos por la mínima (2-3), y por 1-4 frente a Las Tunas.



Por su parte, de los seis cotejos que han logrado ganar, solo dos hasta la fecha han sido con equipos de los que aparecen en la vanguardia de la tabla de posiciones, Mayabeque (3-2) y Villa Clara (4-1).



(JMM/N)

