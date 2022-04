Vacuna cubana contra cáncer de pulmón amplía sus horizontes

La vacuna cubana contra cáncer de pulmón CIMAvax-EGF®, desarrollada por el Centro de Inmunología Molecular (CIM), continúa ampliando sus horizontes, tanto en indicaciones terapéuticas como en la colaboración científica, a la vez que sigue siendo el núcleo de la investigación conjunta entre el CIM y el Instituto Roswell Park, de Nueva York, en Estados Unidos.

Así ratificó a Cubadebate el doctor en Ciencias Ernesto Chico Véliz, director general de la empresa mixta, conformada entre ambas instituciones, Innovative Immunotherapy Alliance (IIA), y cuya principal actividad hoy -dijo- son los ensayos clínico que se desarrollan con la vacuna cubana CIMAvax-EGF® en la prevención del cáncer de pulmón.

Dicho fármaco, una inmunoterapia que logra reducir drásticamente los niveles de factor de crecimiento epidérmico (EGF) en la sangre, ha demostrado su eficacia en el tratamiento del cáncer de pulmón avanzado.

“Las sesiones dedicadas a la inmunoterapia del cáncer en el congreso BioHabana 2022 -comentó Chico- servirán de escenario para la presentación, a través de teleconferencia, por parte de la investigadora principal del estudio en el Instituto Roswell Park, Grace Dy, de los avances en los resultados del ensayo clínico fase I/II en cáncer de pulmón avanzado, que ya viene corriendo hace años y tiene varios pacientes que han tenido una sobrevida más larga de la esperada”.

“En principio lo que esperamos es que de ahí salga qué grupo de pacientes es el que más se puede beneficiar con la vacuna, en combinación con terapias avanzadas que hay en Estados Unidos y que aquí en Cuba, por razones del bloqueo, no están disponibles”, explicó el entrevistado.

“CIMAvax-EGF® se ha usado mucho como monoterapia, pero realmente hay otros medicamentos en el mundo que es aconsejable combinarlos con nuestra vacuna y eso es lo que estamos probando en Estados Unidos: si la combinación de los medicamentos más avanzados para terapia de cáncer de pulmón en los Estados Unidos ofrece buenos resultados y para qué grupo de pacientes sería”, detalló.

“Ello tiene que ver, agregó, con la tendencia hacia la medicina de precisión, con la cual se caracteriza profundamente al paciente desde el punto de vista inmunológico y genético, y se caracteriza genéticamente al tumor, de modo que se logra ver para cuáles tumores y para cuáles pacientes la vacuna tiene más probabilidad de tener éxito”.

Por ejemplo, en Cuba, los estudios han demostrado larga sobre vida entre un cuarto y un quinto de los pacientes estudiados. “Pero no hemos logrado entender del todo por qué este grupo de personas se beneficia y otro grupo de pacientes no. Esa es la importancia de lo que estamos haciendo en los Estados Unidos, pues, al existir otras técnicas de diagnóstico y caracterización genética que no están disponibles en la Isla, podemos profundizar mucho más en la caracterización del paciente y, por tanto, se puede tener una idea mejor de qué pacientes se pueden beneficiar más del producto y de qué manera debiera hacerse el tratamiento”, expresó.

Cómo marcha el ensayo clínico en el escenario preventivo es otra de las novedades que trae CIMAvax-EGF® al congreso. Se trata de una investigación que busca demostrar si la vacuna terapéutica puede usarse para aquellos pacientes con alto riesgo de tener cáncer de pulmón, ya sea fumadores crónicos, o que padezcan de una enfermedad inflamatoria pulmonar.

“Queremos saber si esos pacientes, de tratarse con CIMAvax-EGF®, logran tener menos riesgo de padecer cáncer de pulmón, y también observar si en aquellos pacientes que se les detectó el cáncer en estadio muy temprano, se le operó y tienen un riesgo de volver a recaer, la vacuna puede retardar esa recaída”, apuntó Chico.

Agregó que ese estudio comenzó hace muy poco tiempo en Estados Unidos, por lo que están incluidos en él aún un grupo muy pequeño de pacientes. “Lo que su investigadora principal, la doctora Mary Reid, nos mostrará es por qué ellos piensan científicamente que nuestra vacuna terapéutica pudiera dar una esperanza a los pacientes para prevenir el cáncer de pulmón, cuáles son las bases científicas que justifican eso, la racionalidad, el diseño del ensayo y que esperan del estudio”, precisó.

“Hay que decir que en Cuba este estadio clínico también se está haciendo por parte del Hospital Hermanos Ameijeiras. Hay un grupo de pacientes que se han ido tratando en ese escenario y esos resultados también serán comentados por la doctora Tania Crombet, directora de Investigaciones Clínicas del CIM, que abordará también la eficacia del medicamento en sus fases II/III en nuestro país”, subrayó

Como un elemento novedoso, Chico señaló que se están localizando a los pacientes que han tenido una larga sobrevida en Cuba y extrayéndoles muestras para enviar a Estados Unidos. “Usando las técnicas más avanzadas que hay en ese país podríamos tener una mejor caracterización de estos pacientes, buscando también que haya alguna comparación entre lo que se está obteniendo en los Estados Unidos y la evidencia científica que acumulamos nosotros”, detalló.

Comentó que también con CIMAvax-EGF®, los científicos del Instituto Roswell Park tienen intenciones de explorar el uso de la vacuna en el cáncer de colon, una línea de investigación que se discute en estos momentos con el CIM para el diseño de un ensayo futuro.

Además de la vacuna cubana terapéutica contra el cáncer de pulmón, otro producto que hoy forman parte de la cartera de colaboración científica entre ambas instituciones son las muteínas de Interleucina 2 (IL-2). “Como siempre hacemos, nuestros productos se prueban primero en los pacientes cubanos y hay un ensayo clínico en curso por primera vez en humanos, una vez que avance esa investigación entonces nosotros estamos prevemos empezar un ensayo en Estados Unidos que pudiera ser a final de este año o principios del 2023”, dijo.

Mientras tanto, destacó que se desarrolla una investigación básica con esas muteínas en los Estados Unidos, experimentos in vitro, y se consolida la evidencia que ha tenido el CIM.

Asimismo, otra de las líneas de investigación conjunta que hoy están consolidando se relaciona con el VSSP, un inmunomodulador del que ya han obtenido investigaciones científicas básicas, preclínicas, conjuntas.

“Lo nuevo este año es que hemos ido enviando determinadas muestras de pacientes cubanos que se han tratado en el Instituto de Oncología y Radiobiología o en el Hospital Hermanos Ameijeiras con el VSSP a los Estados Unidos para hacer otro tipo de investigaciones con esa muestra. En principio lo que estamos generando es evidencia del mecanismo de acción básico de este producto con la intención entonces de avanzar también hacia un estudio clínico en los Estados Unidos”, refirió.

De acuerdo con Chico, las relaciones del CIM con el Instituto Roswell Park siguen siendo muy buenas “precisamente porque se basan en la buena ciencia”.

“Nosotros hemos logrado ir sorteando todos los obstáculos políticos, legales que hay porque en esta colaboración hay una vocación científica y una vocación de mejorar a los pacientes de ambos lados del estrecho de la Florida. Los médicos de allá, los médicos de acá, nuestros científicos, están muy comprometidos y siguen confiando en la buena ciencia que hace el CIM. Sigue habiendo un buen ambiente de colaboración, hay un intercambio mutuo de ideas y ya este año presentamos la primera patente conjunta entre el CIM, Instituto Roswell Park y la empresa mixta a partir de los resultados de CIMAvax-EGF®. La pandemia no logró que se enfriara la relación y que se detuviera la colaboración científica. Estamos esperando que se abran los temas de los visados otra vez, para volver a tener una presencia importante de científicos cubanos en el Roswell Park. Nuestra colaboración se mantiene y estamos confiados de que va a seguir desarrollándose en el futuro porque los resultados se están obteniendo y los beneficios serán para todos”, consideró.

Tomado de Cubadebate

WRC

Impactos: 2