LSB: Arrasó Capitalinas, pero los hombres no pudieron con los Búfalos

Los equipos de La Habana regresaron a la sala polivalente Ramón Fonst para enfrentar a sus similares de Ciego de Ávila en la continuación de la Liga Superior de Baloncesto (LSB), luego de cuatro jornadas como visitadores en el caso de los hombres y el descanso asumido por las mujeres.



En el primer turno, el plantel Capitalinas dio una clase magistral de dominio del balón sobre la cancha al derrotar a sus rivales con amplio marcador de 107×61.



Ese resultado les permitió romper el empate en el segundo puesto de la tabla de posiciones y exhiben ahora siete victorias con dos descalabros.



Desde el inicio del partido se mostraron imponentes ante las avileñas y mantuvieron una gran ventaja, superior a los 10 puntos en tres de los cuatro parciales (30×17, 20×14, 25×10 y 32×20).



Sus mejores aliados fueron la acertada distribución de los balones y cantidad de rebotes logrados con 52 ante 25 de sus contrincantes.



Entre las más destacadas por las habaneras estuvieron Yaiset Fragela, como ya es costumbre, con 22 puntos. Además se quedó con la esférica estando bajo el tablero en 11 ocasiones.



Asimismo, hicieron buen trabajo Eliannis Armenteros con 16 cartones y Dayris Tornell con dos menos.



Por las derrotadas tuvo una brillante tarde Yessamy Concepción, quien encajó el balón en el aro hasta alcanzar los 30 puntos, cifra que no pudo superar debido a la estratégica marca puesta por las capitalinas para evitar su llegada a la zona pintada.



Capitalinos no pudo con los invictos Búfalos



En un segundo momento salió al tabloncillo de la sala polivalente el seleccionado masculino con la titánica misión de intentar arrebatar el invicto a los Búfalos, algo que a pesar haber quedado bien cerca fue imposible lograr.



Los citadinos cedieron con marcador de 88×94, en encuentro que se decidió en tiempo extra y encendió las gradas de la instalación deportiva hasta el último segundo.



Ciego de Ávila propuso un juego fuerte y fue complicado para los habaneros alcanzar el ritmo marcado por estos. No fue hasta el tercer parcial que pudieron hacer frente con una diferencia de 10 puntos (29×19) e irse al tiempo de descanso con una ventaja mínima en el marcador global de dos cartones (65×63).



A Capitalinos, una vez más, le falló la efectividad, principalmente para cobrar los tiros de tres. A esto se le une la ausencia de Marcos Chacón, quien es el máximo anotador del equipo, pero no salió a la cancha por una lesión que aún no se ha definido por cuanto tiempo lo mantendrá fuera, según explicó el director técnico, Reinier Muñiz.



De igual forma hubo jugadores que se llevaron las palmas, uno de ellos Héctor Martinto con 20 puntos, cuatro asistencias y cuatro rebotes.



También sobresalió Daniel Simón con doble-doble de 15 y 10 rebotes, ratificándose así como el líder de este departamento en lo que ha transcurrido de la LSB.



Mientras, por los ganadores Yordanis Jaca fue quien más anotó con 19, la mayoría acertados en tiros libres (ocho de 15 posibles). Este, junto a William Granda (15) fueron los encargados de evitar que les arrancaran el invicto, por lo que ahora cuentan con 13 victorias y los locales sumaron su cuarto juego perdido con nueve ganados, saldo que los ubica en el segundo lugar.

(JMM/N)

Impactos: 91