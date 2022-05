Calendario y Tú preocupan a Benito (+ Tuit y Video)

Benito aborda a su nieto Yuniel, al que llama cariñosamente el Filósofo, a pesar de ser periodista, para conversar sobre las obras televisivas Calendario y Tú. Sin negar la calidad, pero: “Me preocupan tantas cosas feas puestas ahí, tanta maldad (…)”. Con una respuesta sale el aludido: “¿Existen o no?”. Agrega: “Sabes que en este barrio hay hechos parecidos, aunque también existan muchas personas buenas. Hasta las rosas tienen espinas, abue, y Tú terminó con demasiados pétalos…”. No se queda callado el Beni: “Pero reflejar tanta basura no sé si ayuda…”.

Rápido interviene su interlocutor: “Vaya, prefieres esconder la basura debajo de la alfombra. Algún día saldrá cuando la llene de huecos y escape…”. Continúa al bate: “Los televidentes no residen en Marte, conocen cómo andamos, sufren de alguna manera esas basuras, y el artista, el escritor, el periodista deben ser creíbles o no desempeñan su papel, y las burlas les caen encima”. Sigue a la ofensiva:

“Esa escondedera impedirá convertir los reveses en victoria como enseñó Fidel Castro. Dime tú, que lo viviste, si hubieran dicho que la zafra de los 10 millones se había cumplido. El propio Comandante en Jefe anunció públicamente el incumplimiento, lo explicó y aclaró que la culpa no era del pueblo, con tanta heroicidad para lograrla: era de los que la dirigieron, dijo”. “¡Cómo corté caña entonces!”, recuerda el anciano.

La telenovela cubana “Tú” llega hoy a su capítulo final. ¿Qué te pareció?, ¿que tal las actuaciones? pic.twitter.com/d5PsiAoxx1 — Bohemia (@bohemia1908) April 29, 2022

El nieto amplía. “Ocultar lo que debe saberse es mentir. Fidel orientó no mentir jamás entre sus conceptos sobre la Revolución. Ahora te traigo a José Martí, no te pongas bravo pero me hiciste martiano y fidelista; aguanta ahora esta charla…”. Después de la risa: “Si alejamos los pies de la tierra, sin ver las cosas en movimiento, estamos perdidos”. El viejo se acomodó todavía más en su poltrona mientras el muchacho proseguía:

“Martí indicó que el problema no consiste en descabezar estatuas; tampoco estaba a favor de añadir cualidades positivas irreales a los seres famosos. Los convertiríamos en monumentos fríos. Para mí, eso pasa con los sistemas y naciones. Él mismo, en una crónica acerca de París, no se quedó en la superficie como muchos: fue hacia lo horrible. A nuestra patria y el momento que vivimos debemos analizarlos así. Ah, te voy a recordar esto que es de Martí también”.

Busca entonces en su agenda. Lo encuentra. Lo lee:

“Un pueblo es composición de muchas voluntades, viles o puras, francas o torvas … Hay que deponer mucho, que atar mucho, que sacrificar mucho, que apearse de la fantasía, alzando por el cuello a los pecadores”. Abue, lo dio a conocer en esa arma de combate que era el periódico Patria: el 17 de abril de 1894. Llévalo a Cuba en la atapa actual, a nuestro barrio, ¡cará…!”.

Ese alzar no significa apretar duro, ahogarlos, aunque hay cada uno y cada una, ¡mi madre! Debemos intentar el salvamento aun de los más rezagados.

“Tú y Calendario tratan de mejorarnos con la ternura, el amor, la creación, siempre golpeados por lo terrible, poco distante de lo sublime, de la belleza cotidiana con tanto de sublime. Sus enemigos están en el alma de todos para imponerse. Oye, sabes que no queda ilesa la vanguardia. La sonrisa del anciano le da la razón. En dichas obras está la vida, viejo, la realidad que no es eternamente la canción homónima de Tú, ni la labor maravillosa de la maestra de Calendario, vencedora primero de sus errores y fantasmas”.

Abue, los medios deben mostrarnos de la manera que somos para apoyar la batalla por el triunfo del humanismo en una “… sociedad que amenaza con pudrirse hasta la médula por el dinero” como advirtió Coubertin, el rescatador del olimpismo. En aquella época, los monopolios estaban en pañales. Dime en este mundo a la deriva, como lo ha calificado Frei Betto.

LLHM

